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محافظات

ننشر النتيجة شبه النهائية لانتخابات المهندسين في كفر الشيخ.. صور

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:22 م
صدى البلد
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محمود زيدان
كشفت مؤشرات فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، عن تقدم المهندس محمد محمود ربيع حجاج، والمهندس سالم إسماعيل علي وشهرته "سالم العشري"، والمهندس باسم عبد المحسن حجازي، بالنسبة لمقاعد شعبة الكهرباء الثلاثة.

وأظهرت المؤشرات – أيضًا – تقدم المهندس حلمي حسن حلمي فايد، والمهندس محمد محمد حسن النواصرة لمقعدي شعبة الميكانيكا.

كما أظهرت مؤشرات الفرز، تقدم المهندس أحمد بدر الدين عاطف قطب، بمقعد شعبة الهندسة المدنية، والمهندس السيد عبد اللطيف عبد الحميد سليمان، بمقعد شعب "الغزل والتعدين والكيمياء".

وكانت الانتخابات قد شهدت منافسة ساخنة بين 27 مرشحًا على 7 مقاعد، منهم 3 لشعبة الميكانيكا ومقعدان اثنان لشعبة الكهرباء، ومقعد لشعبة الهندسة المدنية، ومقعد آخر للشعبة المجمعة " الغزل والتعدين والكيمياء".

ننشر النتيجة شبه النهائية لانتخابات المهندسين في كفر الشيخ.. صور
ننشر النتيجة شبه النهائية لانتخابات المهندسين في كفر الشيخ.. صور
ننشر النتيجة شبه النهائية لانتخابات المهندسين في كفر الشيخ.. صور
ننشر النتيجة شبه النهائية لانتخابات المهندسين في كفر الشيخ.. صور
ننشر النتيجة شبه النهائية لانتخابات المهندسين في كفر الشيخ.. صور
ننشر النتيجة شبه النهائية لانتخابات المهندسين في كفر الشيخ.. صور
ننشر النتيجة شبه النهائية لانتخابات المهندسين في كفر الشيخ.. صور
ننشر النتيجة شبه النهائية لانتخابات المهندسين في كفر الشيخ.. صور
ننشر النتيجة شبه النهائية لانتخابات المهندسين في كفر الشيخ.. صور
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