رشا مهدى تتألق في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

نشرت الفنانة رشا مهدى عدد من الصور عبر حسابها على موقع انستجرام، حيث تألقت فى جلسة تصوير جديدة، بالتزامن مع عرض مسلسلها الجديد "طاقة حب".





رشا مهدي أعلنت تضامنها مع مطربى المهرجانات مؤخرا عقب قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع إعطاء مطربي المهرجانات تصاريح الغناء مرة أخري بسبب الكلمات المبتزله بأغانيهم.



وغردت رشا مهدي "‏بمناسبة الهجوم على فنانين و أغاني المهرجانات .. أنا مع الفن وحرية الإبداع في المطلق وضد الرقابة والوصاية لأن دا دور الجمهور لوحده".

وتابعت: "المتهم اللي بتدورو عليه بتهمة إفساد الذوق العام هو أي حد مهمل في شغله، الفن يمكن يكون هوا اللي مهون عالناس غُلبها، مش هو اللي غالبها ‎#رفقا_بالفن".





