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أخبار العالم

الخزانة الأمريكية: واشنطن تقدر جهود الحكومة المصرية والتزامها بشأن مفاوضات سد النهضة

السبت 29/فبراير/2020 - 02:39 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، بيانًا قالت فيه إن الوزير ستيفن مونشين شارك في مباحثات ثنائية مع وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، ونظيره السوداني ياسر عباس، بشأن التوصل إلى صيغة اتفاق نهائية حول سد النهضة الإثيوبي.

 

وقالت الخزانة في البيان الذي نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي: "الولايات المتحدة سهّلت اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير وفقًا للمقترحات التي أعطتها الفرق القانونية والتقنية في مصر وإثيوبيا والسودان وبمساهمة فنية من البنك الدولي".


وأضاف البيان: "وخلال الاجتماعات مع الوزير مونشين، أكد وزراء مصر والسودان على التزام بلادهم نحو الاتفاق، كما أن الولايات المتحدة ترى أن العمل المنجز خلال الأشهر الأربعة الماضية أسفر عن اتفاق يعالج جميع القضايا بطريقة متوازنة ومنصفة، مع مراعاة مصالح البلدان الثلاثة".


وتابع: " هذه العملية اعتمدت على جهود استمرت لسبع سنوات تخللتها دراسات ومشاورات فنية بين الدول الثلاث، ونرى أن الاتفاق الناجم عن هذه الجهود ينص على حل جميع القضايا المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة".


وأعرب البيان عن تقدير واشنطن لجهود الحكومة المصرية والتزامها نحو الاتفاق، مشددًا على ضرورة التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق في أسرع وقت.


وقال: "نجدد التزامنا باستكمال مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان وإثيوبيا حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي".


وأول أمس الخميس، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، على ضرورة حضور إثيوبيا جولة التفاوض المقررة الأسبوع الجاري في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ من أجل الوصول إلى اتفاقية شاملة حول سد النهضة.


وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الوزيرة أبلغت تلك الرسالة الوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن في واشنطن، بحضور وزير الري والموارد المائية في السودان ياسر عباس.


وقالت "سونا": "الوفد السوداني المشارك في مفاوضات سد النهضة وصل واشنطن تلبية لدعوة الجانب الأمريكي، ويرأسه وزيرة الخارجية، ويرافقها وزير الري ووفد فني، ومن المنتظر أن تتواصل المفاوضات حول السد إلى أسابيع قادمة".


وقالت الخارجية المصرية، الأربعاء، إن القاهرة ملتزمة بالمسار التفاوضي، لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، وستشارك بوزيرين في اجتماع واشنطن، الذي يلتئم غدا الخميس وذلك بعد ساعات من اعلان اثيوبيا عدم مشاركتها في الاجتماع الحاسم.


وأعلنت وزارة المياه الإثيوبية، الثلاثاء، أنها أبلغت واشنطن، عدم مشاركتها في اجتماعات واشنطن حول سد النهضة، مرجعة ذلك إلى استكمال مباحثاتها الداخلية مع المختصين حول مسودة الاتفاق.

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