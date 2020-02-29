أخبار الفن.. محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى.. تامر حسنى فى فرح بنت مدحت شلبى

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

على الرغم من حالة الحزن الشديد الذى ظهر عليها كابتن النادى الأهلى مجدى عبد الغنى، أثناء تقديم واجب العزاء فى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك مساء أمس الجمعة، إلا أنه حرص على مجاملة الإعلامى مدحت شلبى فى حفل زفاف إبنته والذى أقيم بعد وقت قليل فى أحد فنادق القاهرة.





أحيا الفنان تامر حسنى فرح إبنة الكابتن مدحت سلبة والمطربة شيرين وجدى فى أحد فنادق القاهرة، والذى شهد غناء نجم المهرجانات حسن شاكوش بالرغم من قرار إيقافه عن الغناء.

محمد رمضان لـ عمرو مصطفى: كرباج كلامى نازل يلسع.. فيديو وجه الفنان محمد رمضان رسالة مخفية عبر صفحته على موقع فيس بوك للفنان عمرو مصطفى بعدما تحدث الأخير عبر مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى عن قلة جمهور حفلات محمد رمضان.



شيرين وجدى تغنى فى حفل زفاف نجلتها حرصت المطربة شيرين وجدى، على اداء أغنيتها الشهيرة "لو بينا إيه" فى حفل زفاف كريمتها نهلة مدحت شلبى، على عمر حسنى، فى حفل كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

دنيا سمير غانم تشارك جمهورها فيديو أثناء تكسيرها الأطباق في مطعم بدبى شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، فيديو جديد عبر عبر خاصية ستوري لموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .





