السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم 29-2-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت، 29-2-2020، إقامة العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات السبت، 29-2-2020، في التقرير التالي:
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي X صن داونز الجنوب إفريقي - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 1
الوداد الرياضي المغربي X النجم الساحلي التونسي - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 1
الدوري السعودي
الفتح X الوحدة - 02:40 مساءً - السعودية الرياضية 1
الاتفاق X أبها - 05:20 مساءً - السعودية الرياضية 2
الاتحاد X الشباب - 07:40 مساءً - السعودية الرياضية 1
الدوري الإنجليزي:
برايتون X كريستال بالاس - 02:30 مساءً - بي إن سبورتس 2
نيوكاسل يونايتد X بيرنلي - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 8
وست هام يونايتد X ساوثهامتون - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 13
بورنموث X تشيلسي - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 2
واتفورد X ليفربول - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 2
الدوري الإسباني:
فالنسيا X ريال بيتيس - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي:
نابولي X تورينو - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4.
الدوري الألماني:
بوروسيا دورتموند X فرايبورج - 04:30 مساءً - بي إن سبورتس 5
هوفنهايم X بايرن ميونخ - 04:30 مساءً - بي إن سبورتس 5
الدوري الفرنسي:
باريس سان جيرمان X بوردو - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 6