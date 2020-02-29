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رياضة

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم 29-2-2020 والقنوات الناقلة

السبت 29/فبراير/2020 - 09:59 ص
ليفربول
ليفربول
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إسراء أشرف
يشهد اليوم السبت، 29-2-2020، إقامة العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات السبت، 29-2-2020، في التقرير التالي:


دوري أبطال إفريقيا

الأهلي X صن داونز الجنوب إفريقي - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 1

الوداد الرياضي المغربي  X النجم الساحلي التونسي - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 1


الدوري السعودي

الفتح X الوحدة - 02:40 مساءً - السعودية الرياضية 1

الاتفاق X أبها - 05:20 مساءً - السعودية الرياضية 2

الاتحاد X الشباب - 07:40 مساءً - السعودية الرياضية 1


الدوري الإنجليزي:

برايتون كريستال بالاس - 02:30 مساءً - بي إن سبورتس 2

نيوكاسل يونايتد بيرنلي - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 8

وست هام يونايتد ساوثهامتون - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 13

بورنموث تشيلسي - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 2

واتفورد ليفربول - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 2

الدوري الإسباني:

فالنسيا X ريال بيتيس - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.


الدوري الإيطالي:

نابولي X  تورينو - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني:

بوروسيا دورتموند X فرايبورج - 04:30 مساءً - بي إن سبورتس 5

هوفنهايم  X بايرن ميونخ - 04:30 مساءً - بي إن سبورتس 5

الدوري الفرنسي:
باريس سان جيرمان  X بوردو - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 6
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