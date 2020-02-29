تسريب أول صور حية لـ Oppo Find X2

يذكر أن Oppo Find X2 سيأتى بشاشة كاملة 6.5 بوصة من نوع AMOLED عليها طبقة Gorilla Glass 6 للحماية من الخدوش والكسور، وبها ثقب واحد للكاميرا الأمامية يظهر فقط وقت التصوير.





ولعشاق التصوير يمتلك Oppo Find X2 كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 48 و13 و8 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو.





ويحتوى Oppo Find X2 على معالج قوى من نوع Snapdragon 865، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، و8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى.



