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تكنولوجيا

تسريب أول صور حية لـ Oppo Find X2

السبت 29/فبراير/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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كريم جمال
نشر موقع "جى إس إم آرينا" التقنى أول صور مسربة لأحدث هواتف علامة أوبو الصينية، وهو هاتف Oppo Find X2 الذى سيظهر فى حدث ضخم سيقام فى 6 مارس المقبل.

وجاء هاتف Oppo Find X2 بظهر معدنى متغير اللون كهواتف سامسونج الكورية الجنوبية فى فئة الـ Flagship، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية بفلاش من نوع LED، وعكس النسخة الأولى منه جاء بشاشة كاملة بدون حواف، ولكنه بها ثقب للكاميرا الأمامية، عكس الكاميرا الأمامية المنبثقة التى كانت فى Oppo Find X.

يذكر أن Oppo Find X2 سيأتى بشاشة كاملة 6.5 بوصة من نوع AMOLED عليها طبقة Gorilla Glass 6 للحماية من الخدوش والكسور، وبها ثقب واحد للكاميرا الأمامية يظهر فقط وقت التصوير.

ولعشاق التصوير يمتلك Oppo Find X2 كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 48 و13 و8 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو.

ويحتوى Oppo Find X2 على معالج قوى من نوع Snapdragon 865، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، و8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى.

وسيدعم الهاتف تقنية اتصال الجيل الخامس 5G، مع بطارية سعة 4065 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات، وأيضًا الشحن اللاسلكى بقوة 30 وات.
تسريب أول صور حية لـ Oppo Find X2
تسريب أول صور حية لـ Oppo Find X2
تسريب أول صور حية لـ Oppo Find X2
تسريب أول صور حية لـ Oppo Find X2
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