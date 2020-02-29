أنباء عن وفاة أبو مازن والرئاسة الفلسطينية تكشف الحقيقة

أصدرت الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح بيانًا اليوم السبت بشأن الخبر الذي يتحدث عن وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن .وقال نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية في بيان بأن الأخبار المتداولة حول وفاة الرئيس محمود عباس أبو مازن هي إشاعات مغرضة، والرئيس يجري في الوقت الحالي فحوصات طبية في مستشفى رام الله .

وتابع بأن كل ما يُنشر حول هذا الخبر، وما يتم الحديث عن وفاة الرئيس أبو مازن لا صحة له ,مؤكدًا بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن بصحة جيدة والأخبار التي وردت هي أخبار مزيفة وغير صحيحة تمامًا .

وأصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني"فتح" بيانًا على لسان المتحدث باسمها اسامة القواسمي قائلًا بأن ما يتم تداوله على مواقع

التواصل الاجتماعي عن وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عارية عن الصحة تمامًا .

مؤكدًا بأن الحركة تنفي ما نٌشر في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي , وأن الرئيس بصحة جيدة .







