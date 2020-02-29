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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأكاديمية البحرية ويشيد بدورها في تأهيل وتدريب الشباب

السبت 29/فبراير/2020 - 12:39 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم السبت الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك في إطار التواصل الدائم بين محافظة بورسعيد والأكاديمية.

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور الكبير الذي تقوم به الأكاديمية بالمحافظة، مؤكدا فخره واعتزازه بتواجد فرع للأكاديمية ببورسعيد؛ مؤكدا أنه صرح عملاق داخل المحافظة ويعد فخرا لنا جميعا.

وأشار إلي دور الأكاديمية في تأهيل الشباب وعقد الدورات والتدريبات العملية لهم في مجال اللوجستيات حيث تم تدريب عدد من الشباب الأعمال الخاصة باللوجستيات والنقل البحري والأرصفة البحرية. 

وأضاف أن دور هذا الصرح الكبير يزداد أهمية خاصة مع المشروعات التي تجري بمنطقة شرق بورسعيد وأعمال التطوير داخل الميناء والذي يجري العمل في إنشاء العديد من  الأرصفة البحرية.

وأثنى  المحافظ  علي  الفكر العالي والمستوى المرتفع للطلبة، والتي تجسد في مشروعات التخرج المقدمة منهم، مؤكدًا أن الأكاديمية تلعب دور أساسي بالخبرات المتوفرة لديها في تنمية المحافظة بمختلف المجالات.

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