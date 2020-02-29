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رياضة

قبل مواجهة صن داونز الليلة.. ماذا فعل الأهلي في 21 مواجهة مع أندية جنوب إفريقيا؟

السبت 29/فبراير/2020 - 12:23 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تحظى مواجهات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع أندية جنوب إفريقيا، بالعديد من الأرقام المُميزة، وهذا ما نرصده في سياق التقرير التالي، على هامش مباراة الأهلي مع فريق صن داونز مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة السابعة في تاريخ مواجهات الفريقين.

وإذا كان الأهلي واجه صن داونز في ست مواجهات، فإن هناك تاريخًا طويلًا جمع الأهلي بفرق جنوب إفريقيا، في مسيرته للتربع على عرش القارة السمراء.

التقى الأهلي بفرق جنوب إفريقيا في 21 مباراة في مختلف المسابقات الإفريقية.

الفوز كان حليف الأهلي في تسع مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة ست مباريات، فيما خسر الأهلي ست مباريات.

التقى الأهلي سبع فرق من جنوب إفريقيا هي: صن داونز «ست مواجهات»، وأورلاندو بيراتس «ست مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مواجهة واحدة».

على مدى مواجهات الأهلي وفرق جنوب إفريقيا نجح لاعبو الأهلي في هز شباك فرق جنوب إفريقيا ٢٧ مرة، بينما استقبلت شباكه ٢٢ هدفًا، ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلي الأسبق، الهداف التاريخي للأهلي في مواجهات فرق جنوب إفريقيا برصيد أربعة أهداف.

يعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا في مواجهات الأهلي أمام فرق جنوب إفريقيا بعدما سجل وجوده في ١٤ مباراة.

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