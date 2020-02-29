فيديوجراف.. الصين ترسل جيشا من البط إلى باكستان.. اعرف السبب

تجهز الصينلإرساله إلى باكستان للمساهمة في مكافحةوسيتم إرسالالتي تأكل الجراد من مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين بعد زيارة قام بها فريق من الخبراء الصينيين في وقت سابق إلى باكستان لتقديم المشورة بشأن التعامل مع اجتياحالذي يعد الأسوأ خلال 20 عاما، وفقا لصحيفة "نينغبو إيفننغ".