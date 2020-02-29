فيديوجراف.. الصين ترسل جيشا من البط إلى باكستان.. اعرف السبب

تجهز الصين جيشا من البط لإرساله إلى باكستان للمساهمة في مكافحة انتشار الجراد، وسيتم إرسال "فيلق الطيور" التي تأكل الجراد من مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين بعد زيارة قام بها فريق من الخبراء الصينيين في وقت سابق إلى باكستان لتقديم المشورة بشأن التعامل مع اجتياح الجراد الذي يعد الأسوأ خلال 20 عاما، وفقا لصحيفة "نينغبو إيفننغ".
ونشرت الصين البط، الذي يتغذى طبيعيا على الحشرات ضمن نظامه الغذائي، لمكافحة اجتياح مماثل في إقليم شينغ يانغ بشمال غرب الصين قبل عقدين، حيث أثبتت هذه الطيور فعاليتها في القضاء على الجراد.