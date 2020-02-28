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فيديوجراف.. لماذا لا يشارك محمد منير في برامج اكتشاف المواهب..الكينج يتحدث

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:44 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
الكينج محمد منير يتحدث لأول مرة عن سبب عدم مشاركته فى برامج المواهب من خلال حواره ببرنامج سر الكينج.

وقال "منير" من خلال البرنامج: "جاني عروض كثيرة أني أكون عضو لجنة تحكيم لكني رفضت لأنني قادر على الغناء، وأنا ليس لدي القدرة على أن أدخل في منافسة مع شخص أصغر مني بـ 40 عاما".

واضاف "منير": "لأني ممكن اقول في لحظة من اللحظات هذا الصوت قادر علي اعتزالي الفن، وممكن يقعدني في البيت وانا مش عايز اقعد في البيت". 


ولمزيد من التفاصيل حول الكينج محمد منير وسر اختفائه من برامج المواهب تابعوا الفيديوجراف التالى.
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