فيديوجراف.. لماذا لا يشارك محمد منير في برامج اكتشاف المواهب..الكينج يتحدث

الكينجيتحدث لأول مرة عن سبب عدم مشاركته فى برامج المواهب من خلال حواره ببرنامج

واضاف: "لأني ممكن اقول في لحظة من اللحظات هذا الصوت قادر علي اعتزالي الفن، وممكن يقعدني في البيت وانا مش عايز اقعد في البيت".