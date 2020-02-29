الصحف التونسية تتحسر على سقوط الترجي أمام الزمالك مجددا





ووضع الزمالك قدمًا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بنتيجة 3-1، مساء أمس، السبت، في تكرار نتيجة السوبر الأفريقي قبل أسبوعين في العاصمة القطرية "الدوحة".





وخرجت صحيفة "الشروق" بعنوان: "الزمالك المصري - الترجي الرياضي (3-1).. هزيمة قاسية والحسم في الإياب".





وعنونت صحيفة "الصباح نيوز": "الزمالك يعقد وضعية الترجي".





بينما وضعت إذاعة "موزاييك" عنوان: "رابطة الأبطال: الترجي ينهزم أمام الزمالك".



وعنون موقع "فووت 24": " الترجي يسقط بثلاثية جديدة أمام الزمالك".





وأضاف: "الترجي عند الشدائد تظهر معادن الرجال!؟".





وأشار الموقع في تقريره، إلى أن الترجي قادر على إذاقة الزمالك من نفس كأس الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2018، عندما خسر الفريق التونسي في الذهاب بنتيجة 3-1، وفاز في الإياب بنتيجة 3-0 ليتوج باللقب.





ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الترجي والزمالك، يوم الجمعة 6 مارس المقبل، في تونس، بملعب "رادس".

سلطت الصحف التونسية، الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على سقوط الترجي مجددًا أمام الزمالك، في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.