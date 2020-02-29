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رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

السبت 29/فبراير/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة، في دور ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتطلع الأهلي إلى مواصلة المشوار والمضي نحو استعادة لقب دوري الأبطال، من أجل تعزيز الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب الإفريقي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الذهاب الليلة، متسلحًا بالأرض والجمهور، تُسهل من مهمته في لقاء العودة يوم السبت المقبل بجنوب إفريقيا، من أجل مواصلة المشوار نحو الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت مصادر خاصة، عن أن الأهلي سيبدأ بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه احمد فتحي وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن.

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