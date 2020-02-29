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السعودية تعلق دخول المعتمرين إلى أراضيها.. فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 04:12 م
صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
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نورهان رافت

علقت الخارجية السعودية، دخول المعتمرين إلى أراضيها تفاديا لانتشار فيروس كورونا، وقالت الرياض إن الإجراء مؤقت.


واتخذت المملكة العربية السعودية، عدة إجراءات وقائية مؤقتة للحد من تفشى انتشار فيروس كورونا ومحاصرته والقضاء عليه، مع تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية.


وهذه الإجراءات تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وأهمها تعليق دخول المملكة للعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف أو السياحة.


وأهابت وزارة الخارجية السعودية بالمواطنين عدم السفر إلى الدول التى تشهد انتشارًا لفيروس كورونا الجديد(19-COVID).


وأوضحت الخارجية ، أن الجهات الصحية المختصة فى المملكة تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، مؤكدة حرصها على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته.

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