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أخبار البلد

عدلى سعداوى: مصر قدمت حسن الجوار والأخوة فى ملف سد النهضة

السبت 29/فبراير/2020 - 06:33 م
إطلاق حفل دراسة العلاقات
إطلاق حفل دراسة العلاقات المصرية الأفريقية مسار وتحديات،
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أمينة الدسوقي -تصوير: إبراهيم قنديل
قال الدكتور عدلى سعداوي طلبة عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الفيوم، إن مصر قدمت كل ما لديها من تعاون وعلاقات حسن جوار وأخوة والوصول إلى قارة موحدة فى مفاوضات ملف سد النهضة الأثيوبي.

وتابع سعداوي خلال إطلاق حفل دراسة العلاقات المصرية الأفريقية مسار وتحديات، الجانب الإثيوبي مازال مُصرا على الهروب من وساطة البنك الدولى والولايات المتحدة الأمريكية فى مفاوضات سد النهضة كما أن هذا الهروب وعدم حضور المفاوضات الأخيرة فى أمريكا يعد نوعا من الخوف.

وأضاف سعداوى أنه لابد أن تحصل مصر على حقوقها المائية وخاصة أن العالم كله مقتنع بتلك الحقوق ويؤكد أن مصر صاحبة حق، لافتا إلى انه لا يمكن أن تتخلى مصر عن حقوقها فبدون الماء لا توجد حياة .
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