العراق تسجل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وزارة الصحة العراقية إعلانها تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة بالبلاد إلى 13.





وأعلنت وزارة الصحة العراقية الأربعاء الماضي منع سفر المواطنين إلى الصين وإيران، وتايلاند وكوريا الجنوبية، واليابان وسنغافورة وإيطاليا والكويت، والبحرين، بسبب فيروس كورونا المستجد.













وكانت الحكومة العراقية قررت تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية والجامعات لمدة عشرة أيام بسبب انتشار فيروس كورونا.





وعرضت فضائية "العربية"، تقريرًا عن تفاصيل تحول فيروس كورونا من حالة ذعر عالمي إلى وباء.





ووفقًا للتقرير فإن أكثر من 35 دولة فى العالم تسلل كورونا إليها، والقائمة لا تزال تتمدد، حيث سادت حالة من الفزع من انتشار الفيروس السريع، وزاد إقبال الأشخاص على شراء الكمامات.





كما تسبب فيروس كورونا بتوقف خطوط الرحلات الجوية التى انتشر فيها الفيروس، كما قامت دول بتعليق دوام جامعاتها ومدارسها، ودوائرها الحكومية ولا تزال الصين هى الأولى فى عدد الوفيات والإصابات وسط غياب اكتشاف مصل أو دواء له حتى الآن.





يذكر أن اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت اليوم، السبت، أنها تلقت تقارير عن 427 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و47 حالة وفاة أمس، ما رفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء الصين إلى 2838 وفاة و79389 إصابة حتى نهاية أمس.