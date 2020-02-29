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اقتصاد

719.2 مليار جنيه قيمة الاحتياطى بنهاية العام الماضي

السبت 29/فبراير/2020 - 08:05 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي

ارتفع إجمالي نقود الإحتياطي بنهاية ديسمبر الماضي لـ 719.2 مليار جنيه مقابل 700.9 مليار جنيه في نوفمبر السابق له بفارق18.3 مليار جنيه، ومقارنة بـ 705.901 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق له بزيادة بلغت 13.2 مليار جنيه.


كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم النقد المتداول خارجه لـ 543.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 539.9 مليار جنيه في نوفمبر السابق له ومقارنة بـ 537.64 مليار جنيه في أكتوبر2019.


ووصل حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك لـ 175.6 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقابل 160.97 مليار جنيه في نوفمبر 2019 ومقارنة بـ 168.3 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام.


وبلغ صافي الأصول الأجنبية لـ 270.631 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 270.2 مليار جنيه في نوفمبر الماضي ومقارنة بـ 268.994 مليار جنيه في أكتوبر 2019.

 

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