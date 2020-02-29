صبحي حسانين يفوز بمنصب النائب الأول للاتحاد العربي الرياضي للجامعات





أجريت انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية اليوم وشارك فيها ممثلو ١٧ دولة عربية، وهي الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية وسوريا والعراق وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.





واحتفظ كل من الدكتور سعيد الحساني والدكتور حمد كرم بمنصب الرئيس والأمين العام، وفاز بعضوية المكتب التنفيذي من العراق الدكتور ازاد حسن قادر محققًا العلامة الكاملة ومن مصر الدكتور صبحي حسانين، ومن تونس الدكتورة آية البلطي، ومن الجزائر السيد حملاوي عبد الحليم، ومن سلطنة عمان الدكتور سالم العريمي، ومن سوريا السيد عامر طلاس، ومن فلسطين السيد قتيبة علاونة ومن موريتانيا الدكتور محمد الأمين احمد زيدان .





عقد المكتب التنفيذي أول اجتماعاته بعد الانتخابات برئاسة الدكتور الحساني وتم انتخاب نواب الرئيس حيث حصل الدكتور صبحي حسانين على منصب النائب الأول بالإجماع، وكل من الدكتور سالم العريمي والسيد عبد الحليم حملاوي نائبين .





كما تم الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان رئيسية وهي لجنة التسويق واللجنة الفنية ولجنة رياضة، وتم تعيين الدكتورة آية البلطي رئيسا للجنة المرأة.

فاز الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بمنصب النائب الأول للاتحاد العربي للجامعات خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بسلطنة عمان.