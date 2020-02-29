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رياضة

أنا أختفي أمامه.. موسيماني: أشاهد أهلي مختلفا مع مدرب مخضرم أوروبي

السبت 29/فبراير/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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عمر سلامة
قال بيتسو موسيماني مدرب ماميلودي صن داونز، أن نتيجة لقاء الأهلي تصعب من مهمة فريقه في لقاء الإياب لكنه توعد بمباراة مختلفة في بريتوريا.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "كنا لا نتمنى أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة، خاصة ونحن نلعب أمام فريق محترم مثل الأهلي".

وأضاف: "كان لدينا العديد من المشاكل خلال اللقاء.. الهدف الثاني صعب مهمتنا في المباراة الثانية بشكل كبير".

وأوضح موسيماني: "ستكون مهمة معادلة النتيجة في جنوب إفريقيا صعبة علينا بكل تأكيد".

وتابع المدرب الجنوب إفريقي: "نهنئ الأهلي لأنه كان فريق جيد وقدم مباراة جيدة أداء فريقي اختلف في الشوط الثاني عن الأول".

وأضاف: "في الشوط الأول استطعنا إيقاف خطورة أحمد فتحي وعلي معلول ظهيرا الأهلي، لكن في الشوط الثاني اختلف الأمر واستقبلنا هدفين".

واسترسل: "ركلة جزاء الأهلي ليست صحيحة. ريكاردو ناسكيمينتو لاعبنا أخبرنا بذلك".

وأكمل موسيماني: "لعبنا بالطريقة التي نجيد تطبيقها، تماما مثلما فعل الأهلي، لكن الأهلي استغل الكرات الطويلة معتمدا على أفشة وعلي معلول".

وقال موسيماني: "أعتقد أن النتيجة كانت ستختلف تماما لو استغللنا الفرص المبكرة التي سنحت لنا وسجلنا هدفا".

وأعلن المدرب الجنوب إفريقي التحدي قائلا: "اللعب في بريتوريا سيكون مختلفا واسألوا الوداد والترجي ومازيمبي".

وأتم: "الأهلي مختلف عن العام الماضي أرى أمامي مدرب مخضرم أوروبي، أنا أختفي أمامه بسبب سيرته الذاتية التي يمتلكها".

وفاز الأهلي على ماميلودي صن داونز بهدفين مقابل لا شيء على استاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا خلال لقاء الإياب. مباراة يحتاج فيها الأهلي إلى تفادي الخسارة بثلاثية فقط لبلوغ نصف النهائي.
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