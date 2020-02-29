وزيرة الرياضة السودانية تقدم واجب العزاء لـ أشرف صبحي في وفاة اللاعب المصري

تلقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًا من ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة بالسودان الذي أعربت خلاله عن خالص التعازي فى وفاة اللاعب المصري محمد هيثم العيسوى.





محمد هيثم العيسوي المحترف فى صفوف فريق مريخ الفاشر السوداني توفى اليوم إثر حادث أليم بفندق إقامة الفريق بالسودان.





وكان الدكتور أشرف صبحي تقدم بخالص المواساة والتعازي لأسرة اللاعب محمد هيثم المحترف بدورى كرة القدم السوداني، داعيًا المولي عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.