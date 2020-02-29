AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة كورونا.. توفير 240 ألف كمامة بالوادي الجديد

السبت 29/فبراير/2020 - 11:09 م
كمامات
كمامات
Advertisements
منصور ابوالعلمين

قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم  توفير 240 ألف كمامة طبية استعدادا لأي طوارئ تتعلق بفيروس "كورونا".

اقرأ أيضاً:

وفود سياحية متعددة الجنسيات تزور تل العمارنة بالمنيا

وأضاف محروس أن مخازن مديرية الصحة  يوجد بها 20 ألف كمامة طبية، وجاري توريد 200 ألف كمامة أخرى، خلال الفترة الحالية، بالتنسيق مع الوزارة، ضمن خطة طوارئ وقائية تنفذها المديرية بإشراف مباشر من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

وأوضح، أنه جار تنفيذ خطة طوارئ عاجلة تشمل تجهيز غرف ومراكز مكافحة عدوى لمواجهة فيروس «كورونا»، إضافة إلى تنفيذ ورش عمل وندوات تثقيفية لتعريف المواطنين بالمرض، كما أن المديرية نفذت خطة لمواجهة الفيروس من خلال 3 محاور الأول تضمن تنظيم ورش عمل مكثفة لتوعية العاملين بالقطاع الصحي بالمرض وطرق مكافحته والأعراض وطرق الإصابة والعدوى.

وأشار إلى التنسيق مع عدة جهات ووسائل إعلام محلية ومراكز النيل للإعلام، والإذاعة الإقليمية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، لتنظيم ندوات جماهيرية وعقد لقاءات إعلامية موسعة لتعريف المواطنين بالمرض وطرق مواجهته.

ولفت إلى، أن المحور الثاني تضمن تجهيز مراكز مكافحة عدوى في كل المنشآت الطبية التي تتعامل مع المواطنين لتعقيم جميع الأجهزة والعاملين والمترددين عليها، واتخاذ جميع الإجراءات إلى تساعد في انتقال الفيروس في حال ظهوره.

أضاف "محروس"، أن المحور الثالث تضمن تجهيز غرف عزل مجهزة بشكل طبي ومعقم كامل لعزل وحجز أي حالات مرضية قد تظهر مصابة بالفيروس بما يضمن عدم خروجه خارج هذه الغرفة وعدم انتقاله للفريق والطاقم الطبي المعالج، في ظل عدم وجود أي حالات مصابة بالفيروس على أرض المحافظة وباقي الجمهورية حتى الآن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طوارئ بصحة الوادي الجديد لمواجهة فيروس كورونا

كورونا يقتل 259 ويصيب 12 ألفا بالصين.. إعلان طوارئ عالمية بسبب الفيروس.. وألمانيا وفرنسا تتوقعان تطوير لقاح للفيروس خلال أشهر.. أبرز ما تناولته الصحف السعودية

200 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان .. رئيس جمعية الفيروسات يكشف عن رقم صادم للمصابين بـ كورونا

كورونا يقتل 427 شخصا ويصيب 20438 فى الصين.. سباق علمي للسيطرة عليه.. تدابير روسية صارمة ضده.. وبكين تتلقى مساعدات طبية.. أبرز ما قالت الصحف السعودية

أفريقيا خالية من فيروس كورونا الجديد.. متخصصون فى ورشة نقابة الأطباء: أعراض الإصابة بالفيروس الفتاك لا تكتمل إلا بمخالطة مصاب.. وتاج الدين: الإنفلونزا الموسمية لا تقل خطورة حال إهمال العلاج

نائب محافظ الوادى الجديد تشهد الاحتفال باختيار 2020 عاما للتمريض

ترشيحاتنا

دعاء التحصين من كورونا والوباء.. الإفتاء تنصح بـ 24 كلمة للوقاية

إصابة وزير الداخلية الإيراني السابق بفيروس كورونا

الأخلاق أولا.. جماهير الأهلي تحيي ذكرى الطفل الزملكاوي أدهم الكيكى.. شاهد

بشرى سارة عن كورونا .. متى يتوقف انتشار الفيروس

نسر القلعة الحمراء.. علي معلول يعلق على فوز الأهلي أمام صن داونز

مستشفى الأهلي.. إصابة أحمد فتحي أمام صن داونز وشكوك عن لحاقه بمباراة العودة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر