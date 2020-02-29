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رياضة

نسر القلعة الحمراء.. علي معلول يعلق على فوز الأهلي أمام صن داونز

السبت 29/فبراير/2020 - 11:02 م
على معلول
على معلول
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مصطفى كرم
احتفل علي معلول لاعب النادي الاهلي بفوز فريقه على صن داونز بهدفين مقابل لا شيء في إطار مواجهات بطولة دوري ابطال افريقيا.

ونشر علي معلول "نسر الأهلي" صوره له من المباراة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلق عليها: "الحمد لله فوز مستحق وان شاء الله القادم أفضل". 

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

تمكن الاهلي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 56 من عمر المباراة بعد هجمة مميزة من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول الذي توغل وتقدم داخل منطقة الجزاء وسجل الهدف الاول للأهلي في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في أول لمسة لاليو بادجي في الدقيقة 66 من عمر المباراة بعد عرقلة أحد لاعبي صن داونز له داخل منطقة الجزاء.

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