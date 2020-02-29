الوادي الجديد تنتج الخبز من البطاطس والبطاطا.. تفاصيل

أشاد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، بالتجربة الفريدة من نوعها لانتاج الخبز بإضافة دقيق البطاطا والبطاطس في الانتاج بعدد من المخابز.





وقال المحافظ، خلال تفقده لمخبز قريه الشيخ والي بمركز الداخلة، الذي ينتج الخبز من دقيق القمح والبطاطس بواقع 3/2 قمح و3/1 بطاطا، ووجه بدراسة تعميم التجربة بمخابز المحافظة، خاصة وأن محصول البطاطا وفير الإنتاج وله فوائد صحية، وإنه منزوع السكر، مشيرًا إلى أن هذا الحل هو الأمثل لتوفير الخبز المدعم للمواطنين بتكاليف أقل.





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وخلال جولة المحافظ التفقدية بمركز الداخله، قرر دعم مسجد قرية الراشدة بمركز الداخلة بمبلغ 50 ألف جنيه لاستكمال المرحلة الاولي، وسيجري الدعم بمبلغ مماثل في حال صرف المبلغ على الأعمال مشددا على ضرورة الانتهاء منه قبل شهر رمضان المقبل.





كما قرر الزملوط، دعم مركز شباب قرية الراشدة بمبلغ 10 آلاف جنيه وذلك لتطويره وتجميله.





وقال المحافظ، خلال تفقده لملعب كره القدم الكبير بمركز شباب الراشدة، إن الملعب أنشئ بتكلفة 3.5 مليون جنيه وتجهيزه بنجيل صناعي مضاء وسور، ليمكن شباب القرية من إقامة المباريات عليه وممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.