موقف فتحي ومعلول وأجايي من المشاركة أمام صن داونز

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، إن الثلاثي جونيور أجايي وأحمد فتحي وعلي معلول، تعرضوا للإصابة خلال لقاء صن داونز مساء السبت.





وتابع عبد الحفيظ في مداخلة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الثلاثي سيسافرون مع الفريق الى صن داونز بشكل طبيعي وذلك لن يؤثر على مشاركتهم في لقاء الإياب.



