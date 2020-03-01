موقف فتحي ومعلول وأجايي من المشاركة أمام صن داونز

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، إن الثلاثي جونيور أجايي وأحمد فتحي وعلي معلول، تعرضوا للإصابة خلال لقاء صن داونز مساء السبت.
وتابع عبد الحفيظ في مداخلة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الثلاثي سيسافرون مع الفريق الى صن داونز بشكل طبيعي وذلك لن يؤثر على مشاركتهم في لقاء الإياب.
ويستقل الفريقان طائرة واحدة، اليوم الأحد، للتوجه إلى جنوب أفريقيا، ويترأس بعثة الشياطين الحمر ، محمود الخطيب
، رئيس القلعة الحمراء ، وتحدد موعد مبكر للسفر حتى يتعود لاعبو المارد الأحمر ، على الأجواء مبكرا خاصة بالنسبة للأكسجين لتلاشي أي
أزمات.
والتقى الأهلي وصن داونز مساء السبت على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، وفاز الأحمر بثنائية نظيفة ، وسجل الهدفين علي معلول في الدقيقتين 56 و68 من عمر المباراة.
تقام مباراة الأهلي وصن داونز، في إياب دور الـ8 من البطولة القارية، في تمام الساعة 3 عصرًا يوم 7 مارس المقبل.