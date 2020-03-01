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رياضة

موقف فتحي ومعلول وأجايي من المشاركة أمام صن داونز

الأحد 01/مارس/2020 - 12:54 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي  ، إن الثلاثي جونيور أجايي وأحمد فتحي وعلي معلول، تعرضوا للإصابة خلال لقاء صن داونز مساء السبت.

وتابع عبد الحفيظ في مداخلة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الثلاثي سيسافرون مع الفريق الى صن داونز بشكل طبيعي وذلك لن يؤثر على مشاركتهم في لقاء الإياب.

ويتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إلى جنوب إفريقيا ، اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة منافسه صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستقل الفريقان طائرة واحدة، اليوم الأحد، للتوجه إلى جنوب أفريقيا، ويترأس بعثة الشياطين الحمر ، محمود الخطيب  ، رئيس القلعة الحمراء ، وتحدد موعد مبكر للسفر حتى يتعود لاعبو المارد الأحمر ، على الأجواء مبكرا خاصة بالنسبة للأكسجين لتلاشي أي أزمات.

والتقى الأهلي وصن داونز مساء السبت على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، وفاز الأحمر بثنائية نظيفة ، وسجل الهدفين علي معلول  في الدقيقتين 56 و68 من عمر المباراة.

تقام مباراة الأهلي وصن داونز، في إياب دور الـ8 من البطولة القارية، في تمام الساعة 3 عصرًا يوم 7 مارس المقبل.
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