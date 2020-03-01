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أخبار العالم

إيرلندا ولوكسمبورج تسجلان أول إصابة بفيروس كورونا

الأحد 01/مارس/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت كل من إيرلندا ولوكسمبورج، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يواصل انتشاره في العالم.

وأوضحت وزارة الصحة الإيرلندية ـ حسبما أفاددت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد ـ أن أول إصابة بفيروس كورونا تم تشخيصها لدى مواطن إيرلندي عائد من شمال إيطاليا، مشيرة إلى أن هذه الإصابة مرتبطة برحلة إلى منطقة متأثرة بالفيروس وهي شمال إيطاليا.

وأشارت إلى أن السلطات تمكنت سريعا من تحديد الأشخاص الذين تواصل المريض معهم، وذلك من أجل إعلامهم وتقديم المشورة لهم، تجنبا لانتشار الفيروس.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في لوكسمبورج تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا.. وقالت وزيرة الصحة بوليت لينير إن المريض، وهو في الأربعينيات من عمره، كان في إيطاليا وعاد بالطائرة عبر مطار شارلروا ببلجيكا، مضيفة أن المريض ظهرت أعراض الفيروس عليه في بداية الأسبوع.

ولفتت الوزيرة إلى أن هناك أبحاثا جارية لتحديد الأشخاص الذين كان المريض على اتصال معهم، علما بأنه تم عزل المريض مع أسرته في مركز لوكسمبورج الاستشفائي، لكن عائلته لم تظهر عليها أي أعراض.
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