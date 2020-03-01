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توك شو

شاهد.. هلع في الكويت من كورونا يسفر عن نقص المستلزمات الطبية

الأحد 01/مارس/2020 - 10:27 ص
كورونا فى الكويت
كورونا فى الكويت
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية "العربية" تقريرًا مُفصلاً أفادت فيه عن هلع الكويت من كورونا يتسبب فى نقص المستلزمات الطبية. 

وأعلنت السلطات الكويتية، الخميس الماضي، إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتًا في كافة الجهات الحكومية ابتداء من اليوم الأحد، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وقال الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم: "قرر ديوان الخدمة المدنية إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتًا في كافة الجهات الحكومية ابتداء من يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن المزرم قوله: "سيصدر تعميم بالإجراءات الجديدة المؤقتة، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".
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