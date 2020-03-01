شاهد.. هلع في الكويت من كورونا يسفر عن نقص المستلزمات الطبية

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا مُفصلاً أفادت فيه عن هلع الكويت من كورونا يتسبب فى نقص المستلزمات الطبية.





وأعلنت السلطات الكويتية، الخميس الماضي، إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتًا في كافة الجهات الحكومية ابتداء من اليوم الأحد، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا.





وقال الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم: "قرر ديوان الخدمة المدنية إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتًا في كافة الجهات الحكومية ابتداء من يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020".



