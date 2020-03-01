AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تريند الفن | انتحار كارول سماحة .. وحقيقة إصابة عادل إمام بـ فيروس كورونا

الأحد 01/مارس/2020 - 10:35 ص
كارول سماحة
كارول سماحة
Advertisements
شروق إبراهيم - شروق حمدي
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية.

ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها من خلال التقرير التالي:


أثارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة ، جدلا كبيرا في العاصمة الفرنسية باريس، خلال تصوير مشاهد من كليبها الجديد مع المخرج جاد شويري أدى إلى تدخل الشرطة الفرنسية. 

طالت الزعيم عادل إمام، شائعات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا، وذلك بعدما خرج ابنه المخرج رامي إمام، وقال إن الزعيم يعاني من دور برد شديد ألزمه الفراش، ونفى إصابته بكورونا بشكل ساخر، الأمر الذي أحدث لبسا لدى البعض ورددوا شائعات حول إصابة زعيم الكوميديا بالفيروس الفتاك، ما جعل الأسرة تنفي وتستنكر في تصريحات عدة.



ولفت الأنظار في العزاء اللافتة التي وضعها جورج وسوف امام بوابة العزاء قائلا فيها :"عذرا حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل، التوقيع كورونا"



تصدرت الفنانة شيرين وجدي، محرك البحث جوجل، بعد ظهورها الأخير، أمس الجمعة 28 فبراير، بحفل زفاف ابنتها "نهلة"، من زوجها السابق الإعلامي مدحت شلبي، الذي أقيم في أحد الفنادق الخاصة بالقاهرة. 




حرصت دينا الشربيني على التواجد فى حفل الهضبة عمرو دياب الذي أقيم أمس السبت فى مركز المنارة، والتقطت الكثير من الصور مع جمهور الهضبة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد احتفالها بعيد الحب مع عمرو دياب.. دينا الشربيني مطلوبة على جوجل

بعد صورتها مع عمرو دياب.. شاهد أجمل إطلالات دينا الشربيني

مبروك يا حبيبي .. عمرو دياب ودينا الشربيني من الإنكار للاعتراف.. شائعات الحمل تطارد «فريق العمل».. البلوك يحدث أزمة والهضبة يصالحها

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات دينا الشربينى.. شاهد

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أجمل إطلالات دينا الشربينى برفقة عمرو دياب

حب ورومانسية أم زواج سري - معلن.. عمرو دياب ودينا الشربيني «القصة الغامضة»

ترشيحاتنا

أسعار سوزوكي اليوم في مصر بعد التخفيض وعروض تقسيط التو 2020 suzuki alto .. صور

تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة

حزين على صالح جمعة.. لاعب الأهلي السابق: إبراهيم سعيد لا يقل موهبة عن محمد صلاح

الحكومة توجه نصيحة لطلاب المدارس بشأن ارتداء الكمامة خوفا من كورونا

الكويت تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ فيروس كورونا

فيروسات وأمراض خطيرة.. ماذا قال هاني الناظر عن الحفاضات؟

AdvertisementS

صور مذهلة.. ناسا تكشف مفاجأة سارة فعلها كورونا في الصين

الشرطة الفرنسية تتدخل لإنقاذ كارول سماحة من الانتحار .. تفاصيل

إيران توجه اتهاما خطيرا لـ ترامب بشأن كورونا

وفاة متسولة عجوز.. والشرطة تكتشف حسابات بنكية لها

لا تنخدعوا باستقرار الحالة الجوية.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. فيديو

كيف يشعر المصاب بـ كورونا؟.. مسن يروي تجربته مع المرض في السفينة الموبوءة

الكويت تسجل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا قادمة من إيران

تراخيص ممارسة الدعارة.. حكاية الحوض المرصود وأساطير حراسة الجن فى السيدة زينب

أخبار الرياضة ليلا.. إصابة فتحي ومعلول وأجايي قبل لقاء الأهلي وصن داونز.. حقيقة الاعتداء على حكم مباراة الزمالك والترجي

فيروسات وأمراض خطيرة.. ماذا قال هاني الناظر عن الحفاضات؟

حزين على صالح جمعة.. لاعب الأهلي السابق: إبراهيم سعيد لا يقل موهبة عن محمد صلاح

رضوان جيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة الاعتداء عليه من قبل جماهير الترجي بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سوزوكي اليوم في مصر بعد التخفيض وعروض تقسيط التو 2020 suzuki alto .. صور

إيراني يلحس ضريحا بطريقة مقززة بسبب كورونا .. فيديو

وحش الصحراء.. مواصفات السيارة دودج رام dodge ram.. صور