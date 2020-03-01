تريند الفن | انتحار كارول سماحة .. وحقيقة إصابة عادل إمام بـ فيروس كورونا

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية.





ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها من خلال التقرير التالي:









أثارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة ، جدلا كبيرا في العاصمة الفرنسية باريس، خلال تصوير مشاهد من كليبها الجديد مع المخرج جاد شويري أدى إلى تدخل الشرطة الفرنسية.





طالت الزعيم عادل إمام، شائعات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا، وذلك بعدما خرج ابنه المخرج رامي إمام، وقال إن الزعيم يعاني من دور برد شديد ألزمه الفراش، ونفى إصابته بكورونا بشكل ساخر، الأمر الذي أحدث لبسا لدى البعض ورددوا شائعات حول إصابة زعيم الكوميديا بالفيروس الفتاك، ما جعل الأسرة تنفي وتستنكر في تصريحات عدة.













ولفت الأنظار في العزاء اللافتة التي وضعها جورج وسوف امام بوابة العزاء قائلا فيها :"عذرا حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل، التوقيع كورونا"













تصدرت الفنانة شيرين وجدي، محرك البحث جوجل، بعد ظهورها الأخير، أمس الجمعة 28 فبراير، بحفل زفاف ابنتها "نهلة"، من زوجها السابق الإعلامي مدحت شلبي، الذي أقيم في أحد الفنادق الخاصة بالقاهرة.

















حرصت دينا الشربيني على التواجد فى حفل الهضبة عمرو دياب الذي أقيم أمس السبت فى مركز المنارة، والتقطت الكثير من الصور مع جمهور الهضبة.









