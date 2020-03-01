الشرطة الفرنسية تتدخل لإنقاذ كارول سماحة من الانتحار .. تفاصيل

أثارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة ، جاد شويري أ دى إلى تدخل الشرطة الفرنسية. جدلا كبيرا في العاصمة الفرنسية باريس، خلال تصوير مشاهد من كليبها الجديد مع المخرجدى إلى تدخل الشرطة الفرنسية.





وكتبت كارول سماحة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر:" من فرنسا، تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة الذي أثار بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول الانتحار، وتدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق".





وكانت كارول سماحة أحيت واحدة من أضخم حفلات أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحضور عدد كبير من مشاهير الفن والمجتمع ولفيف من أسر الشهداء.





وشاركت كارول في حفل "العندليب" في إبريل الماضي، في التجمع الخامس، حيث استخدمت لأول مرة في مصر تقنية "الهولوجرام".





وتم خلال الحفل استحضار صورة وصوت العندليب عبد الحليم حافظ على المسرح ليشاركها الغناء.



