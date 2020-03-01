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حوادث

العدل تفتتح مكتباً جديداً للتوثيق بمدينة نصر لحل مشكلة التكدس والزحام

الأحد 01/مارس/2020 - 12:59 م
عمرمروان - وزيرالعدل
عمرمروان - وزيرالعدل
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عمرو خليفة - جودت عيد
افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، صباح اليوم الأحد، مكتب توثيق مدينة نصر ثالث ويقع بالدور الأرضي بمجمع النيابات بشارع الأوتوستراد بمنطقة الجبل الأخضر، وهو المقر الرابع في مدينة نصر.


 ويأتي افتتاح هذا المكتب ضمن خطة التطوير والتحديث وزيادة منافذ تقديم الخدمات التي تنتهجها وزارة العدل للحد من الازدحام في مكاتب التوثيق، وقد تم تجهيزه وفق أحدث المواصفات التقنية التي تعتمدها وزارة العدل في انشاء مكاتب التوثيق المطورة على مستوى الجمهورية، ويعمل وفق نظام الشباك الواحد وهو نظام يعمل على توفير وقت وجهد المواطن من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين.

وقال وزير العدل عقب الافتتاح أن سياسة الوزارة هى معالجة الزحام بافتتاح فروع جديدة في المناطق التى تشهد كثافة في التردد على مقار الشهر العقارى، ويتولد عنها شكاوى مختلفة، مع استخدام التقنية لتوفير الوقت وتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
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