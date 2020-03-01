منظمو إكسبو 2020 يتابعون وضع فيروس كورونا عن كثب

قال متحدث باسم معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يبدأ في أكتوبر، يوم الأحد إن منظميه يواصلون متابعة الوضع على صعيد فيروس كورونا عن كثب ويأملون في نجاح الجهود العالمية لاحتوائه.





وأضاف المتحدث ”يمثل أمان وسلامة كل شخص يزور إكسبو 2020 دبي أهمية قصوى بالنسبة لنا ونعمل عن كثب مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات لتطبيق إرشادات الوزارة“.





من المتوقع لمعرض إكسبو 2020 دبي، الذي من المقرر أن يستمر لستة أشهر، أن يعطي دفعة لقطاع السياحة وللاقتصاد في الإمارات. وأفادت توقعات سابقة أنه قد يجذب 11 مليون زائر أجنبي.