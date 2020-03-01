AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ننشر تفاصيل ندوة وزير الأوقاف في جامعة السادات

الأحد 01/مارس/2020 - 04:09 م
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا قدمه د. أحمد محمد بيومي رئيس جامعة  السادات  بشأن إقامة ندوة بجامعة السادات بعنوان "مكافحة الفساد وإرساء مفاهيم النزاهة والشفافية تحقيقًا للتنمية المستدامة" بحضور د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، د. أحمد محمد بيومي رئيس جامعة السادات، د. حمدي عمارة نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعاصم الداهش نائب مدير عام الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأساتذة الجامعة والطلاب.

وأشار التقرير، إلى أن الندوة شملت الحديث حول الإعلام ودوره فى محاربة الفساد، كما شملت الندوة الحديث حول دور مباحث الأموال العامة في مكافحة الفساد للحفاظ على المال العام والخاص.

وتناولت الندوة دور التحول الرقمي ومكافحة الفساد، ومدى كفاية التشريعات لمواجهة الفساد وتضييق الحصار على كل من تسول له نفسه التربح والتلاعب بالمال العام وسن القوانين التي تحمي المال العام وعدم ترك ثغرات قانونية تحول دون معاقبة مرتكبي جرائم الفساد. 

ومن جانبه، أكد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  أهمية دور المؤسسات الدينية في التوعية بخطورة الفساد وآثاره السلبية على هدم مؤسسات الدولة، موضحًا كيفية محاربة الدولة للفساد، والاستجابة لتوجهات السيد رئيس الجمهورية في مواجهة الفساد بكافة قطاعات الدولة، كما دعا الأئمة والدعاة لتوجيه الخطب والندوات للحفاظ على المال العام ، والتوعية بخطورة الفساد على مستقبل الأمم.

وأكد د. أحمد بيومي حرص الجامعة على تقديم خدمة مجتمعية بتوعية الطلاب من مخاطر الفساد وضرورة مكافحته؛ مشيرًا إلى أن الندوة تهدف لنشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد، موضحًا جهود الدولة وإرادتها القوية لمحاربته من خلال تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمكافحة الفساد ونشر قيم الوعي بأثاره السلبية ومخاطره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: الإسلام وضع ضوابط وقواعد عامة للحكم ولم يحدد نظاما معينا

الأحد المقبل في فرع طنطا..رئيس جامعة الأزهر يحاضر حول الفساد وطرق علاجه

شاهد.. دور هيئة الرقابة الإدارية في القضاء على الفساد

الرقابة الإدارية: نتعاون مع كل الجهات لإنتاج أجيال تدرك معنى الفساد ومكافحته

محافظ الدقهلية بمؤتمر مكافحة الفساد: الجميع شركاء فى حماية أموال وموارد الدولة

الأمن الفكري وتصحيح المفاهيم .. ندوة لمجابهة الفكر المنحرف في بني سويف

ترشيحاتنا

استعدادا لمواجهة صن داونز.. فايلر يعلن قائمة الأهلي المتجهة إلى جنوب إفريقيا

التجميد مستمر .. فرمان سويسري جديد يعمق جراح كهربا فى الأهلي

بسبب فيروس كورونا.. توقف البورصة الكويتية عن التداولات

كلاسيكو الأرض.. مفاجأة في تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

الكاف ينهي الجدل حول تغيير حكم مباراة الزمالك والترجي في رادس

بتوجيهات من الرئيس.. مساعدات مصرية لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول بجنوب السودان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح مهمة لحماية سيارتك في فصل الصيف.. صور

قبل خضوعها لـ عملية بساعات.. 10 صور تسببت فى إثارة الجدل حول منة عرفة

بصورة من الخلف.. نجلاء بدر تثير تساؤل جمهورها عن سبب إخفاء وجهها