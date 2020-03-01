ننشر تفاصيل ندوة وزير الأوقاف في جامعة السادات

استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا قدمه د. أحمد محمد بيومي رئيس جامعة السادات بشأن إقامة ندوة بجامعة السادات بعنوان "مكافحة الفساد وإرساء مفاهيم النزاهة والشفافية تحقيقًا للتنمية المستدامة" بحضور د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، د. أحمد محمد بيومي رئيس جامعة السادات، د. حمدي عمارة نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعاصم الداهش نائب مدير عام الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأساتذة الجامعة والطلاب.



وأشار التقرير، إلى أن الندوة شملت الحديث حول الإعلام ودوره فى محاربة الفساد، كما شملت الندوة الحديث حول دور مباحث الأموال العامة في مكافحة الفساد للحفاظ على المال العام والخاص.

وتناولت الندوة دور التحول الرقمي ومكافحة الفساد، ومدى كفاية التشريعات لمواجهة الفساد وتضييق الحصار على كل من تسول له نفسه التربح والتلاعب بالمال العام وسن القوانين التي تحمي المال العام وعدم ترك ثغرات قانونية تحول دون معاقبة مرتكبي جرائم الفساد.

ومن جانبه، أكد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أهمية دور المؤسسات الدينية في التوعية بخطورة الفساد وآثاره السلبية على هدم مؤسسات الدولة، موضحًا كيفية محاربة الدولة للفساد، والاستجابة لتوجهات السيد رئيس الجمهورية في مواجهة الفساد بكافة قطاعات الدولة، كما دعا الأئمة والدعاة لتوجيه الخطب والندوات للحفاظ على المال العام ، والتوعية بخطورة الفساد على مستقبل الأمم.

وأكد د. أحمد بيومي حرص الجامعة على تقديم خدمة مجتمعية بتوعية الطلاب من مخاطر الفساد وضرورة مكافحته؛ مشيرًا إلى أن الندوة تهدف لنشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد، موضحًا جهود الدولة وإرادتها القوية لمحاربته من خلال تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمكافحة الفساد ونشر قيم الوعي بأثاره السلبية ومخاطره.