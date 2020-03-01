رقصة لا تنسى.. تاريخ فن البالية في مصر بدار الأوبرا

يعرض اليوم في تمام السابعة مساء على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية الفيلم الوثائقي «رقصة لا تنسى» الفيلم بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا وأحد تلاميذ الراحل عبد المنعم كامل وعدد كبير من المشاركين في الفيلم والمهتمين بالفنون الرفيعة.





فيلم "رقصة لا تنسى" كتبه آدم مكيوي وهو أيضا المنتج الفني للفيلم وأنتجته مؤسسة مؤمنة كامل للتنمية وأخرجه آدهم الصفتي وتم تصويره ومونتاجه على مدار 9 أشهر.





يتناول الفيلم قصة حياة عبد المنعم كامل راقص الباليه ورئيس الأوبرا الأسبق الذي رحل عن عالمنا عام 2013 بعد صراع مع المرض.





عبد المنعم كامل من جيل الرواد في الباليه، حيث التحق بمعهد الباليه في الستينات وأصبح من أهم راقصي الباليه المصريين بل وقدم باليهات على أهم المسارح العالمية مع الباليرينا المصرية ماجدة صالح.





وعبر شهادات من كل من عاصر كامل في كل مراحله الفنية و صراعات و إنجازاته يتناول فيلم "رقصة لا تنسى" عصر كامل من الفن المصري الرفيع وكيف حفر هؤلاء الفنانون في الصخر حتى تظل الأوبرا منارة للفنون الرفيعة وشعلة لا تخمد.





الفيلم يضم شهادات من رفاق ورؤساء وعائلة وتلاميذ عبد المنعم كامل وهو لا يسرد سيرة شخصية فحسب بل يسرد سيرة فن الباليه في مصر.





ويتناول الفيلم أيضا معاناة الراحل مع المرض وإخراجه لأوبرا عايدة في الصين وظهوره في عدة أفلام من إخراج المخرج الراحل حسين كامل الذي اختاره بطلا لرواية نجيب محفوظ حب تحت المطر.



