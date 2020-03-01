قريبا .. سلسلة من الأفلام الوثائقية عن الآثار المصرية في التليفزيون الإيطالي

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، المذيع الإيطالي الشهير روبرتو جاكوبو Roberto Giacobbo أحد أشهر مقدمي البرامج السياحية والأثرية الأكثر انتشارا في إيطاليا.
وأعرب جاكوبو، خلال اللقاء عن رغبته في إعداد سلسلة من الأفلام الوثائقية عن عدد من المناطق الأثرية والسياحية في مصر ليعرضها بصورة شيقة وجذابة خلال سلسلة من الحلقات الخاصة ببرنامجه التلفزيوني Freedom -Beyond the boundary.
ويتابع هذا البرنامج التلفزيوني آلاف المشاهدين علي قناة "إيطاليا أونو"Italy 1" احدى قنوات التليفزيون الإيطالي الرسمية، حيث ستركز الافلام على أسرار الحضارة المصرية القديمة.
ورحب د. العناني بهذه المبادرة حيث أنها تأتي في إطار سياسة وزارة السياحة والاثار للترويج للمناطق الاثرية والمقاصد السياحية المصرية في إيطاليا والتي تعد أحد أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الى مصر، مما يساهم في زيادة حركة السياحة الوافدة من هناك، بالإضافة إلى الترويج لمنتج السياحة الثقافية الذي تتميز به مصر.