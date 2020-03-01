قريبا .. سلسلة من الأفلام الوثائقية عن الآثار المصرية في التليفزيون الإيطالي

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، المذيع الإيطالي الشهير روبرتو جاكوبو Roberto Giacobbo أحد أشهر مقدمي البرامج السياحية والأثرية الأكثر انتشارا في إيطاليا.





وأعرب جاكوبو، خلال اللقاء عن رغبته في إعداد سلسلة من الأفلام الوثائقية عن عدد من المناطق الأثرية والسياحية في مصر ليعرضها بصورة شيقة وجذابة خلال سلسلة من الحلقات الخاصة ببرنامجه التلفزيوني Freedom -Beyond the boundary.





ويتابع هذا البر نامج التلفزيوني آلاف المشاهدين علي قناة "إيطاليا أونو"Italy 1" احدى قنوات التليفزيون الإيطالي الرسمية، حيث ستركز الافلام على أسرار الحضارة المصرية القديمة.



