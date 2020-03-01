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رياضة

‎بهدفي عمر سعد وحمادة ناصر.. سيراميكا كليوباترا يفوز على البنك الأهلي وديا

الأحد 01/مارس/2020 - 07:43 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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عبدالله هشام
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا على حساب البنك الاهلي في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على الملعب الفرعي لاستاد ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي. 

جاءت المباراة من ثلاثة أشواط، وسيطر لاعبو سيراميكا كليوباترا على معظم مجريات اللقاء، وسجل الظهير الأيسر عمر سعد الهدف الأول في الدقيقة السابعة عشرة من الشوط الثاني، وأضاف حمادة ناصر الهدف الثاني في الدقيقة ٣٩ من نفس الشوط، لتنتهي المباراة بفوز كليوباترا بهدفين دون رد. 

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الترسانة مساء الاثنين الموافق ٩ مارس على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة، لمجموعة القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية، التي يحتل صدارتها سيراميكا كليوباترا بفارق ٦ نقاط عن بتروجت والداخلية صاحبي المركزين الثاني والثالث.‎

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