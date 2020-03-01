المغرب يعلن وقف كل الأحداث الرياضية والثقافية بسبب كورونا

قررت اللجنة الحكومية المختصة بالنظر في مخاوف فيروس كورونا بالمغرب، تأجيل جميع الأحداث الرياضية والثقافية خلال الفترة المقبلة.





وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، إن تلك الخطوة جاءت خوفا من فيروس كورونا، الذي انتشر على نطاق واسع في عدة دول حول العالم، خلال الفترة الأخيرة.





وأعلن المغرب أن 25 شخصا خضعوا للكشف الطبي بسبب الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا لكن جميع النتائج جاءت سلبية ولم يؤكد المغرب إصابة أي شخص حتى الآن.





وتشهد مباريات الفرق المغربية وخاصة قطبي الدار البيضاء، الرجاء والوداد، حضورا جماهيريا غفيرا يتجاوز الـ40 ألف متفرج في كل مباراة.



