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أستاذ فيروسات: معندناش كورونا داخل مصر

الأحد 01/مارس/2020 - 11:39 م
الدكتور محمد أحمد
الدكتور محمد أحمد علي
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حمزة شعيب
قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن القرن الحالي شهد انتشار عدد من الفيروسات ابتداء من فيروس السارس في 2003 ثم متلازمة الشرق الأوسط التنفسية يليه إنفلونزا الخنازير في 2009.


وأضاف "علي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، «كورونا فيروس جديد ولم يتحور من فيروس آخر رغم وجود شبه بينه وبين السارس»، مشيرا إلى أن أصابع الاتهام تشير إلى دور الخفافيش في نقل كورونا.


وأكد أن «كورونا أخطر الفيروسات التي ظهرت في القرن الحالي كونه سريع الانتشار، ويستهدف الأعمار الصغيرة والكبيرة وذوي المناعة المنخفضة».


وتابع "كورونا يتسبب فى حدوث إلتهاب رئوي حاد يؤدى للوفاة وهذه هى خطورته الرئيسية، مضيفا: "فيروس كورونا يصنف رقم واحد فى الفيروسات الوبائية".


وأوضح أستاذ الفيروسات، "معندناش كورونا داخل مصر ولو موجود مش هنخبي لأنه هيزيد".
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