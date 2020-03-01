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رياضة

طايح في الكونفدرالية.. نبيل الحلفاوي يعلق على أداء فريق بيراميدز بعد الفوز بالثلاثة.. شاهد

الأحد 01/مارس/2020 - 11:42 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي، على الأداء المتميز لفريق بيراميدز في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد التغلب على فريق زاناكو في دور الثمانية من البطولة.


وغرد نبيل الحلفاوي، عبر "تويتر"، "‏بيراميدز ما شاء الله طايح في الكونفدرالية، لعب خارج أرضه 7 مباريات فاز فيها كلها".


وتابع "رجالة المصري أمامه مهمة صعبة في المغرب بعد تعادله اليوم هنا مع نهضة بركان. بالتوفيق لكل الأندية المصرية".


ولقيت تغريدته ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "‏‎البطولة ضعيفة جدا ومفهاش فرق قوية الموسم ده خالص"، و" ‏‎بيراميدز مرشح فوق العادة للفوز بالكونفدرالية".


وحقق بيراميدز فوزا كاسحا على مضيفه زاناكو بطل زامبيا بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها علي جبر ومحمد فاروق وعبد الله السعيد، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بلوساكا.

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