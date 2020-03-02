AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تويوتا تدخل عالم القيادة الذاتية خلال أولمبياد طوكيو 2020

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:46 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

تسعى تويوتا فى الدخول الى عالم القيادة الذاتية  باستثمار مبلغ 400 مليون دولار أمريكي، في شركة Pony.ai الناشئة والمتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية .

 

وستطلق تويوتا و Pony.ai برنامجًا تجريبيًا لاختبار السيارات ذاتية القيادة على الطرق العامة في بكين وشنغهاي، حيث تعمل الشركتان سويًا في هذا النوع من الاختبارات منذ العام الماضي.

 

تريد تويوتا تقدم سيارات ذاتية القيادة في أجزاء معينة من طوكيو خلال أولمبياد 2020 في غضون بضعة أشهر، وتتميز هذه السيارات ببرنامج "شوفير" الخاص بها لاستبدال العامل البشري بشكل أساسي من معادلة القيادة .

 

على الرغم من أن تويوتا لم تكن منفتحة في البداية فيما يخص تقديم أنظمة القيادة الذاتية مثلها مثل بعض الشركات الأخرى، إلا أنها حاليًا أصبحت جادة في الاستثمار في مثل هذه التقنيات، حيث أنها في عام 2018، وافقت على استثمار 500 مليون دولار أمريكي في مشروع مشترك للقيادة الذاتية مع أوبر.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قريبا.. السيارات ذاتية القيادة في الشارع المصري

سناب شات تستحوذ على شركة AI Factory

بمميزات فريدة.. تويوتا تفتتح مركز خدمة متكاملا بمدينة الشيخ زايد

تويوتا تطلق toyota highlander 2021 الجديدة بتصميم خيالي.. صور

سعر ومواصفات تويوتا كورولا toyota corolla 2020 بعد خصم 25 ألف جنيه .. صور

أخبار السيارات : تخفيض أسعار تويوتا كورولا toyota corolla وهيونداي hyundai وجيلي geely في مصر.. ومزاد سيارات فبراير

ترشيحاتنا

بريطانيا تغرق ورئيس الوزراء في غفلة.. صور المنازل عائمة في المياه

لعشاق المغامرات .. أكثر 20 جسرا رعبا حول العالم .. صور

بقرأ الجرائد.. عادل إمام يكشف تطورات حالته الصحية | شاهد

بفستان جرئ.. رانيا يوسف في إطلالة جديدة.. والجمهور: رقصك حلو

اسكتلندا تعلن عن حالة إصابة بفيروس كورونا قادمة من إيطاليا

بتصميمات مثيرة .. كيم كاردشيان بإطلالات من الجلد اللامع .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جماهير الأهلي تشعل مترو الأنفاق بالهتافات.. لحظات لا تنسى

بريطانيا تغرق ورئيس الوزراء في غفلة.. صور المنازل عائمة في المياه

شاهد مرسيدس AMG G63 بعد التعديل .. صور