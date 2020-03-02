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رياضة

بعثة الأهلي تطير إلى جنوب إفريقيا

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:43 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، مطار القاهرة منذ قليل، متجهة إلى جنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز عصر السبت المقبل، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي «أفشة»، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة الذهاب، التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة، بهدفين دون رد.

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