شاهد.. سعد سمير في أحدث ظهور له على إنستجرام

نشر سعد سمير لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، صورة جديدة له عبر حسابه على "إنستجرام".





وظهر سعد فى الصورة خلال رحلته الأخيرة فى المانيا وهو يرتدى جاكيت اسود وتيشيرت وبنطلون اسود وكاب، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.





وكان سعد سمير مدافع الفريق قد غادر إلى ألمانيا قبل عدة أيام لإجراء بعض الفحوصات الطبية واستكمال تنفيذ برنامجه التأهيلي.





ويسعى سعد للتعافي من الإصابة في وتر أكيلس التي تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي بالقاهرة، ضمن دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.













غادرت مطار القاهرة الدولي، مساء امس الأحد ، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متوجهة إلى جنوب أفريقيا، للقاء فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها السبت المقبل بمدينة بريتوريا.









يذكر أن المارد الأحمر فاز على صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين بأقدام علي معلول في المباراة التي جمعت بينهما في السادسة مساء أمس السبت على استاد القاهرة الدولي، على أن يقام لقاء الإياب في الثالثة من عصر السبت المقبل.















