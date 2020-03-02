محافظة الجيزة تشن حملة مكبرة لإعادة الانضباط بشوارع الدقي

شنت محافظة الجيزة أمس الأحد، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة ، وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي ، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وقوات الأمن والحماية المدنية والمرور ، وذلك بناء على توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة خلال اجتماع المجلس التنفيذي لرؤساء الأحياء والمدن ، بإعادة الانضباط الى شوارع المحافظة.





وأسفرت الحملة ، التي امتدت الى شارع محي الدين أبو العز ، عن غلق وتشميع 4 كافيهات غير مرخصة ، وتم ازالة التند والواجهات والبروز غير المرخصة ، وكذلك ازالة الإعلانات ورفع الإشغالات ، كما تم التنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أثناء وبعد الحملة مع تقليم الأشجار التي تشكل خطورة ، وجاري طلاء الأرصفة لاعادة الشارع الى رونقه وجماله.





من جهة أخرى ، نوهت محافظة الجيزة بأنه سيتم غدا الإعلان عن تسليم محافظ الجيزة ماكينات خياطة ومستلزمات الخياطة وصناعة الملابس على حوالي 90 سيدة ، تشجيعا وتحفيزا لهن لفتح آفاق عمل لهن ، في إطار حرص محافظة الجيزة على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



