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محافظات

محافظة الجيزة تشن حملة مكبرة لإعادة الانضباط بشوارع الدقي

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:33 ص
محافظة الجيزة تشن
محافظة الجيزة تشن حملة مكبرة لاعادة الانضباط بشوارع الدقي
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أ ش أ
شنت محافظة الجيزة أمس الأحد، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة ، وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي ، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وقوات الأمن والحماية المدنية والمرور ، وذلك بناء على توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة خلال اجتماع المجلس التنفيذي لرؤساء الأحياء والمدن ، بإعادة الانضباط الى شوارع المحافظة. 

وأسفرت الحملة ، التي امتدت الى شارع محي الدين أبو العز ، عن غلق وتشميع 4 كافيهات غير مرخصة ، وتم ازالة التند والواجهات والبروز غير المرخصة ، وكذلك ازالة الإعلانات ورفع الإشغالات ، كما تم التنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أثناء وبعد الحملة مع تقليم الأشجار التي تشكل خطورة ، وجاري طلاء الأرصفة لاعادة الشارع الى رونقه وجماله.

من جهة أخرى ، نوهت محافظة الجيزة بأنه سيتم غدا الإعلان عن تسليم محافظ الجيزة ماكينات خياطة ومستلزمات الخياطة وصناعة الملابس على حوالي 90 سيدة ، تشجيعا وتحفيزا لهن لفتح آفاق عمل لهن ، في إطار حرص محافظة الجيزة على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

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