احذروا الفتنة.. رسالة مهمة من مرتضى منصور لجماهير الترجي قبل لقاء الزمالك

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة إلى الجماهير التونسية بوجه عام، والترجي خاصةً، قبل لقاء الفريقين يوم الجمعة المقبل في دوري أبطال أفريقيا.





وطالب منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك، بضرورة معاملة فريقه بشكل لائق في تونس، وذلك بعد استقبال الترجي بشكل جيد في مصر.





وقال رئيس الزمالك: "قابلت الترجي أفضل مقابلة تليق به وبجماهيره وبالشعب التونسي المحترم، ولكن الألعاب النارية محظورة في الملاعب المصرية، حيازة الألعاب النارية في الملاعب جريمة وفقًا للقانون المصري، وهو ما حدث من جماهير الترجي في استاد القاهرة".





وأضاف: "طلبت من العلاقات العامة في نادي الزمالك أن يتوجه بأقصى سرعة إلى شركة الأمن في الملعب بضرورة عدم معاملة الجماهير التونسية بطريقة قاسية ، لا أطلب من الشعب التونسي أن يستقبل الزمالك كما استقبلنا الترجي، سنلتقي سويًا وكثيرًا مرات مقبلة سواء مع الترجي أو النجم أو الصفاقسي أو الأفريقي، ولكن عليهم الحذر من الفتنة".





ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على الترجي بثلاثة أهداف لواحد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل خوض لقاء العودة في تونس يوم الجمعة المقبل.