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مرأة

سعر صادم لفستان أنابيلا هلال فى The voice kids

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:25 ص
أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
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هاجر هانئ
حرصت المذيعة اللبنانية  أنابيلا هلال على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور لها خلال تقديمها برنامج  The voice kids.

ظهرت أنابيلا هلال فى الصور بإطلالة جذابة من اختيار الاستايلست Carla Tayar، حيث ارتدت فستانا أبيض طويلا أتسم بأنه كشف عن قوامها الرشيق و الممشوق وتميز بالقماش البسيط الذى لا يحمل اى نقوشات.

وقد حمل فستان أنابيلا هلال توقيع Stella McCartney فيما بلغ سعره 5885 دولار أى ما يقرب من 91 ألف جنيه مصرى.

وأعتمدت أنابيلا هلال على تسريحة شعر من أنامل المصفف جورج مطر، ووضعت لها خبيرة التجميل May Kassis مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.

سعر صادم لفستان أنابيلا هلال فى The voice kids
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