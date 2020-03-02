سعر صادم لفستان أنابيلا هلال فى The voice kids





أنابيلا هلال فى الصور بإطلالة جذابة من اختيار الاستايلست Carla Tayar، حيث ارتدت فستانا أبيض طويلا أتسم بأنه كشف عن قوامها الرشيق و الممشوق وتميز بالقماش البسيط الذى لا يحمل اى نقوشات. ظهرتفى الصور بإطلالة جذابة من اختيار الاستايلست Carla Tayar، حيث ارتدت فستانا أبيض طويلا أتسم بأنه كشف عن قوامها الرشيق و الممشوق وتميز بالقماش البسيط الذى لا يحمل اى نقوشات.





أنابيلا هلال توقيع Stella McCartney فيما بلغ سعره 5885 دولار أى ما يقرب من 91 ألف جنيه مصرى. وقد حمل فستانتوقيع Stella McCartney فيما بلغ سعره 5885 دولار أى ما يقرب من 91 ألف جنيه مصرى.





أنابيلا هلال على تسريحة شعر من أنامل المصفف جورج مطر، ووضعت لها خبيرة التجميل May Kassis مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة. وأعتمدتعلى تسريحة شعر من أنامل المصفف جورج مطر، ووضعت لها خبيرة التجميل May Kassis مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.





حرصت المذيعة اللبنانيةعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور لها خلال تقديمها برنامج The voice kids.