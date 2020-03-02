تصل لـ1.5 مليار دولار.. توقعات بخسائر فادحة لشركات الطيران العالمية بسبب كورونا

توقع اتحاد النقل الجوي الدولي "إيانا" بأن تخسر شركات الطيران العالمية 1.5 مليار دولار هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد.





وكانت العديد من شركات الخطوط الجوية العالمية قد أوقفت وعلقت رحلاتها من وإلى الصين حتى إشعار آخر، مع تصاعد وتيرة المخاوف من انتشار فيروس كورونا.





وتجاوز عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الثلاثة آلاف، بعد تسجيل الصين الإثنين 42 حالة وفاة جديدة.





وتم تسجيل 202 إصابة جديدة بالفيروس في الصين، وهو أقل عدد إصابات يومي منذ نهاية يناير، بما في ذلك 6 حالات إصابة فقط خارج هوبي.















