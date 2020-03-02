AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تصل لـ1.5 مليار دولار.. توقعات بخسائر فادحة لشركات الطيران العالمية بسبب كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:06 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
توقع اتحاد النقل الجوي الدولي "إيانا" بأن تخسر شركات الطيران العالمية 1.5 مليار دولار هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت العديد من شركات الخطوط الجوية العالمية قد أوقفت وعلقت رحلاتها من وإلى الصين حتى إشعار آخر، مع تصاعد وتيرة المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وتجاوز عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الثلاثة آلاف، بعد تسجيل الصين الإثنين 42 حالة وفاة جديدة.

وتم تسجيل 202 إصابة جديدة بالفيروس في الصين، وهو أقل عدد إصابات يومي منذ نهاية يناير، بما في ذلك 6 حالات إصابة فقط خارج هوبي.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رعب كورونا يجتاح العالم.. وفيات وإصابات جديدة على مدار الساعة.. الصين تتحول إلى معزل عملاق مغلق.. إجراءات استثنائية في معظم الدول.. واجتماعات طارئة لمنظمة الصحة العالمية

إيطاليا تحتجز سفينة على متنها 6 آلاف سائح بسبب فيروس كورونا.. فيديو

بسبب كورونا.. الخطوط السعودية تعلق الرحلات من وإلى جوانزو الصينية

بعد إلغاء رحلاتها إلى جوانزو الصينية.. إجراء سعودي جديد بسبب فيروس كورونا

عاجل.. الصحة العالمية: نتابع بشكل يومي تطورات فيروس كورونا

تعليق الطيران الإماراتي إلى الصين بسبب كورونا.. باستثناء بكين

ترشيحاتنا

اتهام خطير من الجيش الليبي لـ حكومة الوفاق

شاهد.. جماهير الأهلي تشعل مترو الأنفاق بالهتافات.. لحظات لا تنسى

وزير الخارجية: بيان إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة به مغالطات عديدة.. يتصدر نشرة صباح البلد

نيويورك تسجل أول إصابة بـ كورونا عائدة من زيارة لإيران

فيديوجراف.. ابتكار جديد يكشف عن الإصابة بكورونا خلال ساعات

في ذكرى وفاته.. هل اغتال الخديو إسماعيل أخيه المفتش؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو .. سعر غير متوقع لإطلالة نانسي عجرم The voice kids

أسعار فولكس فاجن في مصر اليوم بعد تخفيض volkswagen golf حوالى 30 ألف جنيه.. صور

سعر صادم لفستان أنابيلا هلال فى The voice kids