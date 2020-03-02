الحكومة الكويتية: قبول استقالة وزير الكهرباء وتكليف وزير النفط بمهامه

أعلن رئيس مركز التواصل الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، صدور مرسوم أميري بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء محمد بوشهري، وتعيين وزير النفط خالد الفاضل وزيرا للكهرباء بالوكالة.

كان وزير الكهرباء والماء الكويتي محمد بوشهري، قد تقدم أمس الأحد باستقالته، إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

يذكر أن النائب بمجلس الأمة الكويتي رياض العدساني، طالب وزير الكهرباء والماء بالتقدم باستقالته؛ وذلك في أعقاب صدور حكم من محكمة التمييز الكويتية، بتغريمه 4 آلاف دينار كويتي، على خلفية نشر مضمون تحقيق مع إحدى الموظفات.