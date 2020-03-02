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أخبار العالم

الحكومة الكويتية: قبول استقالة وزير الكهرباء وتكليف وزير النفط بمهامه

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن رئيس مركز التواصل الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، صدور مرسوم أميري بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء محمد بوشهري، وتعيين وزير النفط خالد الفاضل وزيرا للكهرباء بالوكالة.
كان وزير الكهرباء والماء الكويتي محمد بوشهري، قد تقدم أمس الأحد باستقالته، إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
يذكر أن النائب بمجلس الأمة الكويتي رياض العدساني، طالب وزير الكهرباء والماء بالتقدم باستقالته؛ وذلك في أعقاب صدور حكم من محكمة التمييز الكويتية، بتغريمه 4 آلاف دينار كويتي، على خلفية نشر مضمون تحقيق مع إحدى الموظفات.
كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر مرسوما أميريا في 16 فبراير الماضي، بإجراء تعديل وزاري في حكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ حيث تم تعيين كل من محمد بوشهري وزيرا للكهرباء والماء، براك علي براك الشيتان وزيرا للمالية، وخالد الفاضل وزيرا للنفط ومريم العقيل وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية.
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