يشبهه بـ بنزيما.. شوبير يدافع عن مروان محسن من هجوم جماهير الأهلي





وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية عبر أثير " أون سبورت اف ام " أن المهاجم مطالب بتسجيل الأهداف ولكن عدم تسجيله لفترة لا يعني ضعف مستواه مشددا ان الجماهير قامت بنفس الشيء من قبل مع وليد ازارو نجم الفريق المعار لـ الاتفاق السعودي الذي يقدم أداء مبهر حاليا مع فريقه الحالي.





وأضاف شوبير أن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد تم الهجوم عليه من قبل نظرا لعدم تسجيله للاهداف بالاضافة لابتعاده عن المنتخب الفرنسي نظرا لوجود أزمة بينه وبين ديديه ديشامب ولكن حاليا هو مهاجم الريال الاول و يقدم اداء رائعا.





وتابع شوبير أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يضع مروان محسن في حساباته نظرا بصماته داخل الفريق مشددا ان اللاعب سيعود قريبا لادائه الجيد ولكن بدعم من الجماهير.









أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن مروان محسن نجم الأهلي للاعب مميز ورائع وله بصمات مميزة داخل الفريق مشددا انه لا يجد أي سبب لهجوم الجماهير عليه