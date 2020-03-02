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أخبار البلد

ضبط راكب بمطار القاهرة وبحوزته ألف عبوة مستحضرات تجميل مهربة.. صور

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:32 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بحوزة راكب مصري لدي وصوله من ألمانيا، وتم تحرير محضر بالواقعة.


أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة اليونانية، اشتبه محمود عبد الرازق النجار مأمور اللجنة الجمركية، في راكب مصري حاول الخروج مسرعا، حيث حاول استغلال وظيفته المدونه بجواز السفر والعبور وبصحبته ثلاث حقائب كبيرة بخلاف حقيبة يد أخري من لجنة الخط الأخضر.


وبسؤال الراكب عما إذا كان ما بحوزته يستحق رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي، وتم تكليف أحمد عمر كحك رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 ، ومحمد صلاح كامل مأمور الجمرك، وبتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة " X_Ray "  تلاحظ وجود عبوات تكرارية بكميات كبيرة.


وتم تكليف عماد صلاح سالم مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر علي كميات كبيرة من مستحضرات التجميل باهظة الثمن بإجمالي 1000 علبة.


وأمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

ضبط راكب بمطار القاهرة وبحوزته ألف عبوة مستحضرات تجميل مهربة.. صور
ضبط راكب بمطار القاهرة وبحوزته ألف عبوة مستحضرات تجميل مهربة.. صور
ضبط راكب بمطار القاهرة وبحوزته ألف عبوة مستحضرات تجميل مهربة.. صور
ضبط راكب بمطار القاهرة وبحوزته ألف عبوة مستحضرات تجميل مهربة.. صور
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