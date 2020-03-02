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رياضة

التظلمات تحسم مصير إيقاف كهربا ونجم الزمالك حتى نهاية الموسم

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:44 م
محمود كهربا
محمود كهربا
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يسري غازي - عمرو الحلواني
تعقد لجنة التظلمات باتحاد كرة القدم بقيادة عادل الشوربجي، جلسة مهمة اليوم من أجل حسم مصير عقوبات السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والذي أقيم مؤخرا في الإمارات.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قررت إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

وقررت أيضا إيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضًا، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وتقدم الأهلي بتظلم رسمي ضد العقوبات وهو الأمر نفسه بالنسبة للزمالك فى ظل القناعات الكاملة بأن العقوبات قوية للغاية.

ومن المقرر أن تنظر لجنة التظلمات فى التظلم المقدم من قبل الأهلى والزمالك لأخذ القرارات المناسبة بشأن هذا الموضوع. 
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