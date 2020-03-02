هل من مات بكورونا شهيد .. أمين الفتوى ينهي الجدل





وأوضح أمين الفتوى ، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن النبي يقول في الحديث المشهور " عنْ أبي هُرَيْرةَ، ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّه : الشُّهَدَاءُ خَمسَةٌ: المَطعُونُ، وَالمبْطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحبُ الهَدْم وَالشَّهيدُ في سبيل اللَّه متفقٌ عليهِ.





وأضاف: النبي يقول المطعون وهو من مرض بالطاعون وهو وباء يصيب الإنسان، وأن كلمة المبطون أن كل من مات بعلة في بطنه ، والبطن تعني في باطن الجسد فهو عند الله شهيد ومن يموت بفيروس أو وباء له عند الله ثواب الشهيد.





وقال الدكتور أيمن أبو عمر مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة بالأوقاف، إن من مات بسبب فيروس كورونا فهو شهيد





وأضاف أبو عمر، في فيديو له نشره عبر صفحته الرسمية: "من مات بسبب فيروس كورونا فهو شهيد، فالنبي هو من قال ذلك، فالنبي قال إنه من الشهداء من مات بالطاعون، فقال: "ومن مات بالطاعون فهو شهيد".





وأضاف أن الطاعون هو المرض الذي ينتقل بالعدوى بين الناس في مكان من الأماكن، وهو غير الأمراض الطبيعية فالطاعون يظهر فجأة وينتشر بين الناس بصورة مخيفة وينطبق الأمر على فيروس كورونا، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فحكم في من مات بالطاعون مثل من مات في فيروس كورونا، ونسأل الله أن يعفينا ويعفيكم ويجعل مصر والعالم كله أمن أمان.



