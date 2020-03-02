الصحة العالمية: 4 دول انتشر بها فيروس كورونا بشكل وبائي باستثناء مصر ..فيديو

قال الدكتور أمجد الخولي استشارى الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية ، إن معظم دول العالم التي قامت بالابلاغ عن تواجد حالات كورونا لديها جميع هذه الحالات واردة إليها وإن كان تم اصابتها داخل الدولة فإن انتقال الفيروس مازال محدود جدا .









أمجد الخولي خلال مداخلة هاتفية في برنامج اخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن هناك دول بها حالة انتشار وبائي بسبب فيروس كورونا ويوجد بها انتشار علي المستوى المجتمعي ومنها الصين وإيران وكوريا وإيطاليا . وأضافانتشاروبائيانتشاروإيرانوإيطاليا









أمجد الخولي ، أن الدول التي تقوم بالتبليغ عن اكتشاف فيروس كورونا هذه يدل علي قوه انظمة الترصد بها كما ان وجود حالة او اكثر مصابه بفيروس كورونا يسبب مشكلة لاى دولة . وأوضح





وتابع أمجد الخولي ، أن منظمة الصحة العالمية لم إلى فرض أى قيود في السفر . تدعوإلىأى





واستكمل أمجد الخولي ، أن منظمة الصحة العالمية مطالبة بالمساعدة عند تواجد اى قصور عند بعض الدول بهدف التقليل من الإصابة .







