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الصحة العالمية: 4 دول انتشر بها فيروس كورونا بشكل وبائي باستثناء مصر ..فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:40 م
أمجد الخولي
أمجد الخولي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أمجد الخولي استشارى الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية ، إن معظم دول العالم التي قامت بالابلاغ عن تواجد حالات كورونا لديها جميع هذه الحالات واردة إليها وإن كان تم اصابتها داخل الدولة فإن انتقال الفيروس مازال محدود جدا .


وأضاف أمجد الخولي خلال مداخلة هاتفية في برنامج اخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن هناك دول بها حالة انتشار وبائي بسبب فيروس كورونا ويوجد بها انتشار علي المستوى المجتمعي ومنها الصين وإيران وكوريا وإيطاليا .


وأوضح أمجد الخولي ، أن الدول التي تقوم بالتبليغ عن اكتشاف فيروس كورونا هذه يدل علي قوه انظمة الترصد بها كما ان وجود حالة او اكثر مصابه بفيروس كورونا يسبب مشكلة لاى دولة .

وتابع أمجد الخولي ، أن منظمة الصحة العالمية لم تدعو إلى فرض أى قيود في السفر .

واستكمل أمجد الخولي ، أن منظمة الصحة العالمية مطالبة بالمساعدة عند تواجد اى قصور عند بعض الدول بهدف التقليل من الإصابة .


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